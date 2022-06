Terremoto in Afghanistan, oltre 1.500 i morti. "Tanti i bambini" (Di venerdì 24 giugno 2022) Si aggrava ancora il bilancio delle vittime del devastante Terremoto di magnitudo 5.9 che ha colpito l'Afghanistan orientale. E i talebani hanno lanciato un appello alla comunita' internazionale per ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) Si aggrava ancora il bilancio delle vittime del devastantedi magnitudo 5.9 che ha colpito l'orientale. E i talebani hanno lanciato un appello alla comunita' internazionale per ...

Pubblicità

Pontifex_it : Esprimo la mia vicinanza ai feriti e a chi è stato colpito dal terremoto in #Afghanistan, e prego in particolare pe… - mannocchia : I mille morti del terremoto in Afghanistan, ne scrivo oggi per @LaStampa - MSF_ITALIA : #Afghanistan Questa mattina abbiamo inviato un team nella provincia di Paktika per valutare la situazione dopo il… - ACiavattella : RT @francofontana43: Afghanistan. Terremoto, «1.500 morti». Le alluvioni ostacolano i soccorsi Il sisma ha investito una regione rurale po… - attio1 : RT @dariosci1: @ZiaLulli1 Grazie Lucia, è incredibile come certi Paesi spariscano dalla faccia della terra una volta spente le luci delle… -