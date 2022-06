Siccità, emergenza Lombardia, ma primi temporali. Timore per prossime giornate: si arriva oltre 40° (Di venerdì 24 giugno 2022) - La pioggia non basta per risolvere l'emergenza Siccità. Il ministro dell'Agricoltura Patuanelli: 'situazione drammatica, ci aspettiamo in prossime settimane quasi tutta Italia in zona rossa' Leggi su tg.la7 (Di venerdì 24 giugno 2022) - La pioggia non basta per risolvere l'. Il ministro dell'Agricoltura Patuanelli: 'situazione drammatica, ci aspettiamo insettimane quasi tutta Italia in zona rossa'

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Peggiora la condizione della siccità in Italia, è in arrivo lo stato di emergenza. Al via un coordinamento tra i mi… - Link4Universe : New York Times, 1988, sullo stato di emergenza per il riscaldamento globale e come bisognava urgentemente fare qual… - Link4Universe : Ondate estreme di calore, siccità, inflazione estrema, guerre e instabilità politica, uragani più estremi, pandemie… - LPincia : RT @itsmeback_: Giungono notizie che il Po non sia in secca, che ci stiano prendendo in giro e che non c'è alcuna emergenza siccità. ?????? Qu… - ato_ucci : RT @itsmeback_: Giungono notizie che il Po non sia in secca, che ci stiano prendendo in giro e che non c'è alcuna emergenza siccità. ?????? Qu… -