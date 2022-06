Real Madrid, Odriozola torna alla base: i blancos punteranno su di lui (Di venerdì 24 giugno 2022) “Nuovo” rinforzo per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che riabbraccia Alvaro Odriozola dopo l’anno di prestito alla Fiorentina. Secondo infatti quanto riportato da “As”, il terzino la prossima stagione rimarrà tra le fila dei blancos, pronto a giocarsi le sue carte. Il 26enne basco ha concluso la sua esperienza a Firenze dopo aver totalizzato 1.866 minuti, un gol e un assist. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) “Nuovo” rinforzo per ildi Carlo Ancelotti, che riabbraccia Alvarodopo l’anno di prestitoFiorentina. Secondo infatti quanto riportato da “As”, il terzino la prossima stagione rimarrà tra le fila dei, pronto a giocarsi le sue carte. Il 26enne basco ha concluso la sua esperienza a Firenze dopo aver totalizzato 1.866 minuti, un gol e un assist. SportFace.

