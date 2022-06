(Di venerdì 24 giugno 2022)minaccia e danneggia ladi una Cocumola, un piccolo centro salentino in provincia di Lecce . Poi si ferisce e muore. È quanto è successo in tarda mattinata ad un ...

Pubblicità

faffa42 : Tolti alcuni sanitari, credo sia davvero il più grande dump di una PA. Che la stampa sarda non ne abbia scritto in… - Rom_Lisa : RT @ilmessaggeroit: #lecce: prima le minacce, poi spacca la vetrina di un negozio e si ferisce: #albanese muore dissanguato - ilmessaggeroit : #lecce: prima le minacce, poi spacca la vetrina di un negozio e si ferisce: #albanese muore dissanguato - leggoit : Prima le minacce, poi sfonda la vetrina di un negozio: morto dissanguato - lele09011975 : @gualtierieurope Di stupri, violenze e minacce ne parliamo la prossima volta, prima gli spregevoli nocovidvacse! -

leggo.it

Si tratta di Zoga Klodjan, nato nel 1979 e residente a Poggiardo:era andato a minacciare e danneggiare la vetrata dell'attività di Fabrizio Marra di Cocumola, poi si è consumato il dramma. Ora ...Le donne si sono ritrovate inlinea a fronteggiare questioni senza precedenti relative al ...da Covid - 19 abbiamo visto come il ruolo delle scienziate sia essenziale per rispondere alle... Prima le minacce, poi sfonda la vetrina di un negozio: morto dissanguato «Protom», prima Kti Company italiana, sempre più vicina ai bisogni delle imprese e delle organizzazioni, potenzia l’offerta della divisione formazione con il nuovo corso «Cyber security: minacce, ...Prima minaccia e danneggia la vetrina di un negozio a Cocumola, un piccolo centro salentino in provincia di Lecce. Poi si ferisce e muore dissanguato. È quanto è successo in ...