Prendere sul serio il dibattito grillino è la peggiore forma di antipolitica

(Di venerdì 24 giugno 2022) Da qualche giorno in tv e sulla stampa si susseguono analisi, commenti e retroscena sulle vicende interne all’ex primo partito della maggioranza, com’è logico che sia dinanzi a un ministro degli Esteri che guida una scissione perché «uno non vale l’altro», perché «le competenze di ciascuno devono contare» e soprattutto per non «disallineare» l’Italia dalla Nato e dalla Ue. Il problema è che quel ministro si chiama Luigi Di Maio e quel partito è il Movimento 5 stelle. Di conseguenza, con tutta la buona volontà, è difficile prenderlo sulmentre accusa Giuseppe Conte di tradire, sulla politica estera, i valori originari di un movimento che nel 2015 proponeva il referendum per uscire dall’euro, nel 2016 partecipava al congresso di Russia Unita (il partito di Vladimir Putin) e nel 2019 firmava il memorandum sulla via della seta con la Cina. Come se non bastasse, a ...