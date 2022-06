Non aveva mai rivelato i particolari della sua maternità mancata (Di venerdì 24 giugno 2022) Una rivelazione spontanea, affidata ai social. Un commento a un post Instagram nel quale una donna racconta la stessa terribile esperienza. Così Sharon Stone ha rivelato di aver perso nove bambini a causa di aborti spontanei. L’attrice, 64 anni, ha commentato un post del magazine People nel quale veniva ripreso un passaggio dell’intervista a Peta Murgatroyd. La ballerina australiana ha raccontato di aver perso il suo bambino mentre suo marito, il coreografo Maks Chmerkovskiy, era in Ucraina, sua terra natale. Un’esperienza nella quale la star di Hollywood si è riconosciuta. E che ha vissuto sulla sua pelle per ben nove volte. Sharon Stone: la vita, gli amori, la carriera guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 24 giugno 2022) Una rivelazione spontanea, affidata ai social. Un commento a un post Instagram nel quale una donna racconta la stessa terribile esperienza. Così Sharon Stone hadi aver perso nove bambini a causa di aborti spontanei. L’attrice, 64 anni, ha commentato un post del magazine People nel quale veniva ripreso un passaggio dell’intervista a Peta Murgatroyd. La ballerina australiana ha raccontato di aver perso il suo bambino mentre suo marito, il coreografo Maks Chmerkovskiy, era in Ucraina, sua terra natale. Un’esperienza nella quale la star di Hollywood si è riconosciuta. E che ha vissuto sulla sua pelle per ben nove volte. Sharon Stone: la vita, gli amori, la carriera guarda le foto ...

