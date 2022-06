Modella trovata morta in una valigia un anno dopo la scomparsa, spunta un video in cui accusa l’ex fidanzato. E lui confessa: “L’ho strangolata” (Di venerdì 24 giugno 2022) Gretta Vedler sapeva di essere in pericolo. È quanto emerge da un ‘video testamento’ – pubblicato anche dal Daily Mail -, in cui la Modella russa denuncia di essere stata minacciata di morte. “Vengo dalla stanza 708. Ho urlato più volte, ma nessuno è venuto in mio soccorso. Ricordo il suo nome”, dice nella clip Gretta al personale delL’hotel, mentre di nascosto sta riprendendo tutto con il telefonino. E il nome che ripete è quello di Dmitry Korovin. Lui, il suo ex fidanzato, infatti poi confesserà di averla uccisa a seguito di una lite. Gli investigatori hanno rivelato inoltre che Korovin ha dormito in una stanza d’albergo per tre notti con il cadavere dell’ex fidanzata nella valigia. Per far credere che fosse ancora viva, inoltre, continuava a pubblicare post sui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Gretta Vedler sapeva di essere in pericolo. È quanto emerge da un ‘testamento’ – pubblicato anche dal Daily Mail -, in cui larussa denuncia di essere stata minacciata di morte. “Vengo dalla stanza 708. Ho urlato più volte, ma nessuno è venuto in mio soccorso. Ricordo il suo nome”, dice nella clip Gretta al personale deltel, mentre di nascosto sta riprendendo tutto con il telefonino. E il nome che ripete è quello di Dmitry Korovin. Lui, il suo ex, infatti poi confesserà di averla uccisa a seguito di una lite. Gli investigatori hrivelato inoltre che Korovin ha dormito in una stanza d’albergo per tre notti con il cadavere delfidanzata nella. Per far credere che fosse ancora viva, inoltre, continuava a pubblicare post sui ...

Pubblicità

Frankf1842 : RT @fanpage: Era scomparsa nel nulla senza lasciare tracce, di lei non si era saputo più nulla fino a quando il suo corpo non è stato rinve… - Bianca34874951 : RT @fanpage: Era scomparsa nel nulla senza lasciare tracce, di lei non si era saputo più nulla fino a quando il suo corpo non è stato rinve… - Alise0 : RT @fanpage: Era scomparsa nel nulla senza lasciare tracce, di lei non si era saputo più nulla fino a quando il suo corpo non è stato rinve… - infoitestero : Modella russa trovata morta in una valigia: in un video aveva predetto il suo omicidio - Giadaxo1 : @_mariells Baru è innamorato della modella e stava pensando a lei che in quel momento si trovata a Napoli. Basta i… -