Milan, rinnovo Maldini e Massara: programmata la firma. Le ultime (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Milan, Maldini e Massara stanno per firmare il rinnovo di contratto. programmata la giornata per siglare l’accordo Il rinnovo del contratto di Paolo Maldini e Frederic Massara è arrivato agli ultimi giorni disponibili… e questo non può essere un caso. È la spia di un rapporto complicato, certo non idilliaco con Elliott e i suoi uomini chiave. Maldini ha voluto parlare direttamente con Gerry Cardinale, incontrato e apprezzato più di una volta. Tutto fa pensare, come riportato da La Gazzetta dello Sport, che la stretta di mano arrivi all’inizio della prossima settimana, appena prima di giovedì 30 giugno, ultimo giorno di questa stagione. Un po’ di lavoro su quell’accordo, però, è ancora da fare. La proprietà ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Ilstanno perre ildi contratto.la giornata per siglare l’accordo Ildel contratto di Paoloe Fredericè arrivato agli ultimi giorni disponibili… e questo non può essere un caso. È la spia di un rapporto complicato, certo non idilliaco con Elliott e i suoi uomini chiave.ha voluto parlare direttamente con Gerry Cardinale, incontrato e apprezzato più di una volta. Tutto fa pensare, come riportato da La Gazzetta dello Sport, che la stretta di mano arrivi all’inizio della prossima settimana, appena prima di giovedì 30 giugno, ultimo giorno di questa stagione. Un po’ di lavoro su quell’accordo, però, è ancora da fare. La proprietà ...

Pubblicità

gippu1 : Il rinnovo di #Italiano vuol dire che tutte le prime otto della Serie A 2021-22 non hanno cambiato allenatore per i… - AntoVitiello : ?? Le trattative per il rinnovo di #Maldini e #Massara con il #Milan sono alle fasi finali, dovrebbero firmare in se… - AntoVitiello : #Scaroni: 'Il rinnovo di #Maldini e Massara? Non mi preoccupo molto del tema Maldini-Massara, non ho il minimo dubb… - sportli26181512 : Tuttosport - Milan, ieri summit con gli agenti di Douglas Luiz: può essere l'alternativa a Renato Sanches: In attes… - SempreMilanit : ?? Intesa di massima trovata ?? La firma non arriverà questa settimana #SempreMilan #Maldini #Massara #Milan -