(Di venerdì 24 giugno 2022) Dries, marcatore più prolifico della storia del Napoli, ancora non ha sciolto le riserve legate al suo futuro. Il giocatore ha più volte ribadito la sua volontà di rimanere in maglia azzurra ma ad oggi le parti ancora devono trovare un punto d’incontro. Tante società hanno chiesto informazioni all’agente del calciatore ma nessuna ha ancora affondato il colpo decisivo proprio perché la volontà del belga è quella di continuare a vestire la maglia azzurra. DriesNapoli (Getty Images)In particolare, però, negli ultimi minuti rimbomba una notizia che ha dell’incredibile: secondo Tuttosport, lavorrebbe portarealla corte di Nicola. I campani puntano sul fatto che, seppur giocando a Salerno,potrebbe continuare a vivere a Napoli. Una situazione tutta ...

Pubblicità

infoitsport : Salernitana, pazza idea Mertens. Iervolino vuole provarci se non rinnova col Napoli -

Spazio Napoli

Calciomercato Lazio news/più di un'idea, piace Denis SuarezSolo una settimana più tardi la squadra di Sarri crollerà a Firenze, il giorno dopo la... Lo scontro D e Laurentiis ae Koulibaly: "Scelgano, o Napoli o la vile moneta" Dall'altra parte ... Mertens: pazza idea Salernitana, i granata fanno leva su un aspetto oltre alla Lazio, che come è noto ha chiamato il giocatore su espressa richiesta di Sarri, si sarebbe mossa clamorosamente anche la Salernitana che potrebbe permettergli di vivere ancora a Napoli anch ...Calciomercato Lazio news. Pazza idea Cavani per l'attacco, Sarri vuole Emerson Palmieri come titolare sulla fascia sinistra ...