Lulù Selassié | dopo la festa di compleanno la sorella Clarissa la difende

Leggi su novella2000

(Di venerdì 24 giugno 2022)Qualche giorno faha compiuto 24 anni e di recente ha organizzato unain un lussuoso hotel di Napoli. All’evento sarebbero dovuti essere presenti tanti ex vipponi del Grande Fratello Vip. Come riporta, però, anche l’account Pipol Gossip si sono presentati in pochi. Il profilo Instagram ha anche L'articolo proviene da Novella 2000.