Lucia Azzolina segue Di Maio e si unisce a Ipf | «Il M5s è come un fidanzato che speri possa cambiare | ma non cambia Anzi peggiora»

(Di venerdì 24 giugno 2022)lascia il Movimento 5 Stelle e approda nel gruppo alla Camera di Insieme per il futuro di Luigi Di. L’ex ministra della Pubblica istruzione del governo Conte bis, a tre giorni dalla scissione nella galassia pentastellata, decide così di abbandonare il MoVimento.si dice «piena di dolore» per la scelta compiuta, e di aver «vissuto per mesi un enorme disagio» all’interno del M5s. Dopo lo strappo di Didal M5s,spiega: «Ho passato gli ultimi giorni a chiedere unmento che non ci sarà: ne ho avuto la conferma definitiva. Oggi mi chiedo cosa sia il Movimento 5 Stelle e non so rispondere». L’ex ministra, spiegando di avere comunque stima nei confronti di Giuseppe Conte, accusa però l’ex premier di essere «ostaggio dei suoi ...

'È come un fidanzato che speri che possa cambiare, ma non cambia. Anzi peggiora'. Così con questo commento l'ex ministra del governo Conteha annunciato il suo addio al Movimento 5 stelle, per passare nel gruppo di Luigi Di Maio, insieme per il futuro , 'Evidentemente non è stato facile decidere e se guardassi alla ...La deputata ed ex ministro dell'istruzioneha lasciato il gruppo del M5s ed è passata in quello Ipf. "Sono qui per dirvi che sto per uscire dal Movimento 5 stelle e firmerò nelle prossime ore per entrare nel nuovo gruppo guidato ...L'ex ministro Lucia Azzolina ha lasciato il gruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera per passare in quello di Insieme per il futuro. "Abbiamo un lungo percorso da fare insieme. Benvenuta Lucia, felic ...Altra defezione importante per i pentastellati: “Felice per la tua scelta libera e consapevole”, la saluta il ministro ...