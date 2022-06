LIVE Italia-Giappone 0-1 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: gran finale dei nipponici che si prendono il primo set (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-5 Non la interrompe neanche Nishida. 10-5 Continua la striscia di errori con Romanò. 10-4 Errore anche di Onodera. 9-4 Qui sbaglia il servizio Anzani cercando una palla cortissima. 9-3 Anzani difende alla grande, chiude in attacco Lavia! Timeout chiamato dal CT del Giappone Philippe Blain. 8-3 CHIUDE MICHIELETTO DALLA SECONDA LINEA! 7-3 gran ricezione di Michieletto, Giannelli serve Lavia che va a segno. 6-3 Errore di Michieletto al servizio. 6-2 Splendido attacco di Anzani. 5-2 Si sblocca il Giappone col primo tempo di Yamauchi. 5-1 MURONE PAZZESCO DI MICHIELETTO! Scende in verticale l’attacco di Nishida! 4-1 Errore in attacco di Nishida e può continuare l’ottimo turno al servizio di Giannelli. 3-1 SCAMBIO LUNGHISSIMO ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-5 Non la interrompe neanche Nishida. 10-5 Continua la striscia di errori con Romanò. 10-4 Errore anche di Onodera. 9-4 Qui sbaglia il servizio Anzani cercando una palla cortissima. 9-3 Anzani difende allade, chiude in attacco Lavia! Timeout chiamato dal CT delPhilippe Blain. 8-3 CHIUDE MICHIELETTO DALLA SECONDA LINEA! 7-3ricezione di Michieletto, Giannelli serve Lavia che va a segno. 6-3 Errore di Michieletto al servizio. 6-2 Splendido attacco di Anzani. 5-2 Si sblocca ilcoltempo di Yamauchi. 5-1 MURONE PAZZESCO DI MICHIELETTO! Scende in verticale l’attacco di Nishida! 4-1 Errore in attacco di Nishida e può continuare l’ottimo turno al servizio di Giannelli. 3-1 SCAMBIO LUNGHISSIMO ...

