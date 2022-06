L’Eni sfida le stelle: energia per l’Italia dalla fusione nucleare (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu – Da piazzale Enrico Mattei arrivano notizie incoraggianti sulla questione energia: infatti, il colosso italiano ha recentemente accelerato sul percorso di sviluppo che secondo loro porterà – entro il 2030 – l’Italia ad essere completamente autosufficiente e potente dal punto di vista energetico, con l’ambizione di eliminare la dipendenza dalle importazioni di gas russo. Come? Con la sfida tecnologica, scientifica e tecnica della “fusione a confinamento magnetico”. energia infinita La fusione di due nuclei d’idrogeno libera un’enorme quantità di energia ed è la reazione fisica, totalmente naturale, che alimenta il Sole e le altre stelle. Il suo grande vantaggio è che non emette gas a effetto serra, né sostanze fortemente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu – Da piazzale Enrico Mattei arrivano notizie incoraggianti sulla questione: infatti, il colosso italiano ha recentemente accelerato sul percorso di sviluppo che secondo loro porterà – entro il 2030 –ad essere completamente autosufficiente e potente dal punto di vista energetico, con l’ambizione di eliminare la dipendenza dalle importazioni di gas russo. Come? Con latecnologica, scientifica e tecnica della “a confinamento magnetico”.infinita Ladi due nuclei d’idrogeno libera un’enorme quantità died è la reazione fisica, totalmente naturale, che alimenta il Sole e le altre. Il suo grande vantaggio è che non emette gas a effetto serra, né sostanze fortemente ...

