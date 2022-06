La vittoria più bella di Andrea Fuentes (Di venerdì 24 giugno 2022) Anche nella quotidianità, nel più banale dei nostri gesti, ci sono attimi decisivi. Momenti in cui non ci si può permettere di pensare, si deve agire, senza indugi. All’ex nuotatrice e ora allenatrice Andrea Fuentes ciò, però, è capitato in un contesto straordinario, i Mondiali di Nuoto di Budapest 2022, e per una ragione altrettanto straordinaria: salvare la vita a un’altra atleta. Rivivere quanto accaduto fa battere forte, fortissimo il cuore e ci fa ricordare che anche queste persone così preparate, così pronte a tutto e ben allenate, hanno bisogno di essere circondate da uomini e donne con il cuore colmo del più grande dei valori: l’altruismo. Andrea Fuentes e Anita Alvarez: minuti tragici Cos’è successo nello specifico? Alla Szechi Pool di Budapest i riflettori si sono accesi sulla sincronetta Anita Alvarez, ... Leggi su dilei (Di venerdì 24 giugno 2022) Anche nella quotidianità, nel più banale dei nostri gesti, ci sono attimi decisivi. Momenti in cui non ci si può permettere di pensare, si deve agire, senza indugi. All’ex nuotatrice e ora allenatriceciò, però, è capitato in un contesto straordinario, i Mondiali di Nuoto di Budapest 2022, e per una ragione altrettanto straordinaria: salvare la vita a un’altra atleta. Rivivere quanto accaduto fa battere forte, fortissimo il cuore e ci fa ricordare che anche queste persone così preparate, così pronte a tutto e ben allenate, hanno bisogno di essere circondate da uomini e donne con il cuore colmo del più grande dei valori: l’altruismo.e Anita Alvarez: minuti tragici Cos’è successo nello specifico? Alla Szechi Pool di Budapest i riflettori si sono accesi sulla sincronetta Anita Alvarez, ...

