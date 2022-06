La Corte Suprema degli Usa cancella il diritto all’aborto. Il Vaticano: “Una sentenza che sfida il mondo” (Di venerdì 24 giugno 2022) Città del Vaticano – “Il fatto che un grande Paese con una lunga tradizione democratica abbia cambiato posizione su questo tema sfida anche il mondo intero”. Lo sottolinea la Pontificia Accademia per la Vita presieduta da mons. Vincenzo Paglia a proposito della sentenza della Suprema Corte Usa che ha abolito il diritto all’aborto. La Pontificia Accademia per la Vita sottolinea che “dopo 50 anni, è importante riaprire un dibattito non ideologico sul posto che la tutela della vita ha in una società civile per chiederci che tipo di convivenza e società vogliamo costruire”. Mons. Paglia afferma in una nota: “Di fronte alla società occidentale che sta perdendo la passione per la vita, questo atto è un forte invito a riflettere insieme sul tema serio e ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 giugno 2022) Città del– “Il fatto che un grande Paese con una lunga tradizione democratica abbia cambiato posizione su questo temaanche ilintero”. Lo sottolinea la Pontificia Accademia per la Vita presieduta da mons. Vincenzo Paglia a proposito delladellaUsa che ha abolito il. La Pontificia Accademia per la Vita sottolinea che “dopo 50 anni, è importante riaprire un dibattito non ideologico sul posto che la tutela della vita ha in una società civile per chiederci che tipo di convivenza e società vogliamo costruire”. Mons. Paglia afferma in una nota: “Di fronte alla società occidentale che sta perdendo la passione per la vita, questo atto è un forte invito a riflettere insieme sul tema serio e ...

elio_vito : La Corte Suprema degli Stati Uniti abolisce dopo 50anni il diritto costituzionale all’aborto. Decisivo il voto dei… - CottarelliCPI : Ieri la Corte Suprema USA ha cancellato una legge dello stato di New York sul controllo delle armi che esisteva da… - ZanAlessandro : La decisione della Corte Suprema USA è un passo indietro inaccettabile per i diritti delle donne: dimostra che non… - lospaziolino : RT @francescocosta: La decisione della Corte Suprema purtroppo era attesa, ma non è per questo meno grave. Milioni di donne hanno perso il… - suitetti : RT @gervasoni1968: Vorrei comunicare ai piddini e a sinistra varia che la Corte suprema Usa non legifera sull’Italia, per cui smettano di f… -