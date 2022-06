Ionity - Ad Affi arrivano 18 nuove colonnine da 350 kW (Di venerdì 24 giugno 2022) La rete italiana di colonnine a ricarica rapida di Ionity sarà presto ampliata con un nuova stazione ad alta velocità, situata nel comune di Affi, in provincia di Verona. L'azienda ha infatti annunciato la realizzazione di 18 nuovi charging point da 350 kW che saranno posizionati nel parcheggio del centro commerciale di Via Pascoli. Gli stalli saranno dotati di coperture fotovoltaiche e due postazioni saranno riservate a veicoli commerciali e con rimorchio. L'energia erogata nella stazione, secondo quanto reso noto, sarà totalmente generata da fonti rinnovabili. Un comune sempre più rinnovabile. La scelta della località nei pressi del Lago di Garda non è casuale: il comune di Affi ha già ridotto del 20% le emissioni di gas serra e al contempo aumentato del 20% la produzione di energia da fonti rinnovabili. La località ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 24 giugno 2022) La rete italiana dia ricarica rapida disarà presto ampliata con un nuova stazione ad alta velocità, situata nel comune di, in provincia di Verona. L'azienda ha infatti annunciato la realizzazione di 18 nuovi charging point da 350 kW che saranno posizionati nel parcheggio del centro commerciale di Via Pascoli. Gli stalli saranno dotati di coperture fotovoltaiche e due postazioni saranno riservate a veicoli commerciali e con rimorchio. L'energia erogata nella stazione, secondo quanto reso noto, sarà totalmente generata da fonti rinnovabili. Un comune sempre più rinnovabile. La scelta della località nei pressi del Lago di Garda non è casuale: il comune diha già ridotto del 20% le emissioni di gas serra e al contempo aumentato del 20% la produzione di energia da fonti rinnovabili. La località ...

