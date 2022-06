Il Man United ha deciso di nominare il fratello di Michael Keane dell’Everton nel consiglio del club (Di venerdì 24 giugno 2022) 2022-06-23 23:48:43 Il web non parla d’altro: Di Conor Laird Pubblicato: 23 giugno 2022 22:48Ultimo aggiornamento: 23 giugno 2022 22:49 Il fratello della star dell’Everton Michael Keane è in linea per prendere il suo posto nella sala del consiglio del Manchester United, secondo quanto riferito. L’informazione arriva tramite il Daily Mail, che ha rivelato che Tom Keane è stato scelto come l’uomo per sostituire Matt Judge, pronto a lasciare Old Trafford quest’estate. Il giudice aveva agito a lungo come principale negoziatore del trasferimento dei Red Devils, con un grado di successo del tutto diverso. Dopo aver rassegnato le dimissioni, però, i poteri che si trovano sulla metà rossa di Manchester sono stati costretti a cercare un sostituto, con il già citato ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 24 giugno 2022) 2022-06-23 23:48:43 Il web non parla d’altro: Di Conor Laird Pubblicato: 23 giugno 2022 22:48Ultimo aggiornamento: 23 giugno 2022 22:49 Ildella starè in linea per prendere il suo posto nella sala deldel Manchester, secondo quanto riferito. L’informazione arriva tramite il Daily Mail, che ha rivelato che Tomè stato scelto come l’uomo per sostituire Matt Judge, pronto a lasciare Old Trafford quest’estate. Il giudice aveva agito a lungo come principale negoziatore del trasferimento dei Red Devils, con un grado di successo del tutto diverso. Dopo aver rassegnato le dimissioni, però, i poteri che si trovano sulla metà rossa di Manchester sono stati costretti a cercare un sostituto, con il già citato ...

