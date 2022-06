Ha un aborto spontaneo ma i medici si rifiutano di asportare il feto, Andrea rischia di morire a 38 anni (Di venerdì 24 giugno 2022) rischia la vita a causa di un aborto spontaneo. Andrea Prudente, 38enne turista americana in vacanza insieme al marito Jay a Malta, sta rischiando di morire per setticemia dopo aver avuto un aborto ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 giugno 2022)la vita a causa di unPrudente, 38enne turista americana in vacanza insieme al marito Jay a Malta, stando diper setticemia dopo aver avuto un...

Pubblicità

TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Una turista americana rischia la vita a #Malta per un aborto spontaneo. L'isola è il solo paese europeo in cui l'#aborto è… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Ha un aborto spontaneo ma i medici si rifiutano di asportare il feto, Andrea rischia di morire a 38 anni - Manu_2310 : La cultura della vita… e l’abisso della morte ?? Malta, turista Usa rischia la vita per un aborto spontaneo: le leg… - leggoit : Ha un aborto spontaneo ma i medici si rifiutano di asportare il feto, Andrea rischia di morire a 38 anni - aiedroma : #IVG #diritti??Una donna è in pericolo di vita dopo aver subito un aborto spontaneo a Malta, paese europeo con le no… -