Germania, gli Lgbt si “mangiano” il calcio: i trans sceglieranno se giocare con uomini o donne (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu — Il caos totale e l’ingiustizia nel nome dell’inclusione: in queste poche parole può essere riassunta la decisione della Federazione calcio tedesca (Dfb), che ieri ha approvato un nuovo regolamento — in vigore dalla stagione 2022/2023 — a favore di persone trans, intersex e non binarie. Le categoria in questione potranno scegliere se far parte di squadre femminili o maschili e cambiare squadra in qualsiasi momento del proprio percorso di transizione. calcio libero per i trans in Germania Il regolamento prevede che queste persone «possano in futuro decidere da soli se essere idonei a giocare per una squadra femminile o maschile». Questo vale anche per i trans, «che ora possono cambiare in un momento autodeterminato o rimanere inizialmente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu — Il caos totale e l’ingiustizia nel nome dell’inclusione: in queste poche parole può essere riassunta la decisione della Federazionetedesca (Dfb), che ieri ha approvato un nuovo regolamento — in vigore dalla stagione 2022/2023 — a favore di persone, intersex e non binarie. Le categoria in questione potranno scegliere se far parte di squadre femminili o maschili e cambiare squadra in qualsiasi momento del proprio percorso diizione.libero per iinIl regolamento prevede che queste persone «possano in futuro decidere da soli se essere idonei aper una squadra femminile o maschile». Questo vale anche per i, «che ora possono cambiare in un momento autodeterminato o rimanere inizialmente ...

Pubblicità

Federvolley : #VolleyballNationsLeague ??Gli azzurri dominano la Germania e ottengono la 4a vittoria?? ??? RISULTATO FINALE ??… - Eurosport_IT : SENZA STORIA! ???????? Facile successo per l'Italia contro la Germania: gli azzurri trovano la quarta vittoria consec… - Corriere : In Germania i calciatori transgender potranno scegliere se giocare con gli uomini o le donne - MeScapin : RT @ritornoalfutur2: Königsberg era tedesca, capoluogo della Prussia orientale, fino al 1945, quando fu occupata dai russi. Gli abitanti su… - _donchisciotte : @ComVentotene La lettera Z usata come propaganda pro Putin: reato penale in Germania. E non è esattamente la stessa… -