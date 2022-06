Gas africano: rischi e opportunità per l'Ue (Di venerdì 24 giugno 2022) Algeria, Niger e Nigeria hanno ripreso le trattative questa settimana, per riesumare il progetto del gasdotto trans-sahariano. In particolare, i tre Paesi hanno creato una task force e avviato uno studio di fattibilità. Si tratta di un’opera che, almeno in teoria, dovrebbe consentire all’Unione europea di diversificare ulteriormente il proprio approvvigionamento di gas: una necessità, questa, diventata notoriamente impellente a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. Si stima che l’opera verrebbe a costare circa 13 miliardi di dollari e che potrebbe fornire annualmente all'Ue 30 miliardi di metri cubi di gas. Ricordiamo che Algeria, Nigeria e Niger avevano siglato un accordo per la realizzazione del gasdotto nel lontano 2009: un accordo che era tuttavia successivamente rimasto lettera morta. Ora, è chiaro che rispolverare questa idea potrebbe rivelarsi di grande aiuto per un’Europa ... Leggi su panorama (Di venerdì 24 giugno 2022) Algeria, Niger e Nigeria hanno ripreso le trattative questa settimana, per riesumare il progetto del gasdotto trans-sahariano. In particolare, i tre Paesi hanno creato una task force e avviato uno studio di fattibilità. Si tratta di un’opera che, almeno in teoria, dovrebbe consentire all’Unione europea di diversificare ulteriormente il proprio approvvigionamento di gas: una necessità, questa, diventata notoriamente impellente a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. Si stima che l’opera verrebbe a costare circa 13 miliardi di dollari e che potrebbe fornire annualmente all'Ue 30 miliardi di metri cubi di gas. Ricordiamo che Algeria, Nigeria e Niger avevano siglato un accordo per la realizzazione del gasdotto nel lontano 2009: un accordo che era tuttavia successivamente rimasto lettera morta. Ora, è chiaro che rispolverare questa idea potrebbe rivelarsi di grande aiuto per un’Europa ...

