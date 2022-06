Fiumicino, il Ponte 2 Giugno è out: danno al dispositivo elettrico e tecnici al lavoro (Di venerdì 24 giugno 2022) Fiumicino – “A causa di un danno al dispositivo elettrico necessario al sollevamento del Ponte Due Giugno, lo stesso nei prossimi giorni non potrà alzarsi“. A dichiararlo in una nota stampa è l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia. “Già avevamo ridotto al massimo le alzate quotidiane dalla settimana scorsa – spiega l’Assessore -. I tecnici si sono subito attivati per far arrivare il materiale necessario quanto prima, nella speranza, pur provenendo dall’estero le componenti necessarie, che nel giro di un paio di giorni si possa risolvere il problema”. “Comprendiamo i disagi che tale situazione comporta ai diportisti, – conclude Caroccia – che necessitano di uscire con le proprie imbarcazioni, e ai cantieri nautici, che senza Ponte alzato non ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 giugno 2022)– “A causa di unalnecessario al sollevamento delDue, lo stesso nei prossimi giorni non potrà alzarsi“. A dichiararlo in una nota stampa è l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia. “Già avevamo ridotto al massimo le alzate quotidiane dalla settimana scorsa – spiega l’Assessore -. Isi sono subito attivati per far arrivare il materiale necessario quanto prima, nella speranza, pur provenendo dall’estero le componenti necessarie, che nel giro di un paio di giorni si possa risolvere il problema”. “Comprendiamo i disagi che tale situazione comporta ai diportisti, – conclude Caroccia – che necessitano di uscire con le proprie imbarcazioni, e ai cantieri nautici, che senzaalzato non ...

zazoomblog : Fiumicino. Ponte 2 Giugno e passerella sono out Baccini punta il dito: “Settore della nautica abbandonato” -… - ilfaroonline : Fiumicino. Ponte 2 Giugno e passerella sono out, Baccini punta il dito: “Settore della nautica abbandonato” - LuceverdeRoma : ?? #Roma Ostia #Traffico - via Guido Calza e Ponte della Scafa ?????? Code in direzione Fiumicino ?????? Code anche in… - TeleBoario : Migliorano le condizioni del 15enne di Fiumicino investito ieri in bicicletta a Ponte di Legno dove partecipava ag… - sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea Roma – Fiumicino Aeroporto: dalle ore 14.20 traffico ferrovia… -