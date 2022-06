Elena Del Pozzo, arriva la svolta nel caso: ecco cos’hanno scoperto sul cellulare (Di venerdì 24 giugno 2022) Elena Del Pozzo è stata uccisa a quasi cinque anni dalla madre Martina Patti con ben undici coltellate. Poi la donna si è liberata del cadavere gettandolo in un campo e facendolo ritrovare solo dopo aver finto un rapimento. Ora la dinamica dell’omicidio ormai è ben chiara. Invece, per quanto riguarda il movente del folle gesto gli inquirenti hanno deciso di esaminare il cellulare della donna. Inoltre, il gip che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare ha ammesso che il movente deve essere “scandagliato attraverso l’escussione di parenti e amici”. La prima, e finora unica, ipotesi è la gelosia nei confronti della nuova compagna del papà di Elena.



Alessandro Del Pozzo aveva interrotto la relazione con Martina Patti lo scorso aprile. A troncare in modo definitivo sarebbe stato lui. Dal rapporto ... Leggi su tvzap (Di venerdì 24 giugno 2022)Delè stata uccisa a quasi cinque anni dalla madre Martina Patti con ben undici coltellate. Poi la donna si è liberata del cadavere gettandolo in un campo e facendolo ritrovare solo dopo aver finto un rapimento. Ora la dinamica dell’omicidio ormai è ben chiara. Invece, per quanto riguarda il movente del folle gesto gli inquirenti hanno deciso di esaminare ildella donna. Inoltre, il gip che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare ha ammesso che il movente deve essere “scandagliato attraverso l’escussione di parenti e amici”. La prima, e finora unica, ipotesi è la gelosia nei confronti della nuova compagna del papà diAlessandro Delaveva interrotto la relazione con Martina Patti lo scorso aprile. A troncare in modo definitivo sarebbe stato lui. Dal rapporto ...

Pubblicità

ItaliaViva : Banca Etruria per 7 anni è stato l'argomento a piacere di chi ci ha attaccato su presunti scandali per non poterci… - fanpage : #GigiUnoComeTe Eros Ramazzotti sul palco di Piazza del Plebiscito ha reso omaggio a Elena Del Pozzo, la piccola… - QuiMediaset_it : A @QuartoGrado i casi di Elena Del Pozzo e di Giuseppe Pedrazzini. Conduce @GianluigiNuzzi con @AlessandraViero, in… - elena_ele6 : RT @marcocattaneo: @alex_chicchi Alla fine del liceo mi offrirono un lavoro fisso, in banca, a un milione e mezzo, con quindici mensilità.… - ducci_elena : RT @HoaraBorselli: Ieri a @QRepubblica si è parlato del doppiopesismo che vede il pugno duro per gli italiani “sorvegliati speciali” e guan… -