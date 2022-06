Edoardo Tavassi: il padre Luciano ha un figlio segreto (Di venerdì 24 giugno 2022) L’Isola dei Famosi ha più volte dato spazio alla famiglia Tavassi ed al rapporto fra Guendalina ed Edoardo con i loro genitori. Come già sappiamo, infatti, quando i loro genitori Luciano ed Emanuela si sono lasciati, Guenda è stata cresciuta dal padre, mentre Edoardo dalla madre. Nel corso del reality Edoardo ha anche ricevuto un videomessaggio da padre del padre. In quell’occasione il naufrago ha anche ricordato i suoi fratellastri più piccoli che Luciano ha avuto con la nuova compagna. “Sappi che ti voglio bene papà, sono un giullare grazie a te, perché questo è quello che ho preso da te. Tutte le cose che sono successe in passato sono perdonate, non ho nessun rancore di nessun tipo, sono contento che stai facendo il ... Leggi su biccy (Di venerdì 24 giugno 2022) L’Isola dei Famosi ha più volte dato spazio alla famigliaed al rapporto fra Guendalina edcon i loro genitori. Come già sappiamo, infatti, quando i loro genitoried Emanuela si sono lasciati, Guenda è stata cresciuta dal, mentredalla madre. Nel corso del realityha anche ricevuto un videomessaggio dadel. In quell’occasione il naufrago ha anche ricordato i suoi fratellastri più piccoli cheha avuto con la nuova compagna. “Sappi che ti voglio bene papà, sono un giullare grazie a te, perché questo è quello che ho preso da te. Tutte le cose che sono successe in passato sono perdonate, non ho nessun rancore di nessun tipo, sono contento che stai facendo il ...

IlContiAndrea : Carmen Di Pietro, Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. I tre finalisti perfetti #Isola - infoitcultura : L’Isola dei Famosi, non è più come prima? Cosa è cambiato con l’uscita di Edoardo Tavassi - blogtivvu : Nicolas Vaporidis verso la finale dell’Isola: “Vaffancul*, non è la stessa cosa senza Edoardo!” - stefano81839280 : @paolo_caciolli Anche il programma stesso dovrebbe essere piu' onesto.. l anno scorso vinse Awed un nn molto famos… - fanpage : 'Senza Edoardo non è più lo stesso' Una finale dell' #isola amara per Nicolas Vaporidis -