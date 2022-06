Dua, Rita, Kristen, Lily: crescono le sostenitrice della “No Bra” mania (Di venerdì 24 giugno 2022) La moda del No Bra spopola sempre di più, al motto di “abbasso il reggiseno, viva la comodità”. Influencer e top, da Kendall Jenner a Bella Hadid a Chiara Ferragni ne sono state le prime sostenitrici (basta sfogliare la nostra gallery). “Rinunciare al reggiseno vuol dire riappropriarsi del corpo e ribellarsi ai diktat maschili”. La scrittrice francese Gala Avanzi ha spiegato le ragioni di un movimento che, dopo il lockdown ha preso sempre più piede, sostenuto dalle influencer e modelle più famose. Il “No Bra” promuove uno stile di vita naturale e libero che si pone in contrapposizione di un modello estetico femminile e predefinito. Migliaia di donne in tutto il mondo, non solo famose, hanno aderito al movimento No bra o Bra-less, per liberarsi definitivamente del reggiseno. “Rivoluzione gentile” che intende scardinare i modelli estetici femminili che perdurano da secoli. Motivazioni ... Leggi su dilei (Di venerdì 24 giugno 2022) La moda del No Bra spopola sempre di più, al motto di “abbasso il reggiseno, viva la comodità”. Influencer e top, da Kendall Jenner a Bella Hadid a Chiara Ferragni ne sono state le prime sostenitrici (basta sfogliare la nostra gallery). “Rinunciare al reggiseno vuol dire riappropriarsi del corpo e ribellarsi ai diktat maschili”. La scrittrice francese Gala Avanzi ha spiegato le ragioni di un movimento che, dopo il lockdown ha preso sempre più piede, sostenuto dalle influencer e modelle più famose. Il “No Bra” promuove uno stile di vita naturale e libero che si pone in contrapposizione di un modello estetico femminile e predefinito. Migliaia di donne in tutto il mondo, non solo famose, hanno aderito al movimento No bra o Bra-less, per liberarsi definitivamente del reggiseno. “Rivoluzione gentile” che intende scardinare i modelli estetici femminili che perdurano da secoli. Motivazioni ...

