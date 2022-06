Draghi | «Dipendenza dal gas russo calata al 25%» Price cap | rinvio a ottobre Perché l’Olanda ha detto no a Draghi

(Di venerdì 24 giugno 2022) Il premier in conferenza stampa ha anche annunciato che convocherà le parti sociali per discutere della crescita dell’inflazione

Sul fronte energetico il premier Mario, al termine dell'Eurosummit, ha detto che ladell'Italia dal gas di Mosca è scesa dal 40% dello scorso anno al 25% attuale. Non ha ottenuto ...Mario, nella conferenza stampa al termine dei lavori, su una cosa è stato chiaro: "Il ... L'Italia, per gli stoccaggi, sta andando molto bene e ladal gas russo, che era il 40% l'anno ..."L'Ue sta crescendo, sta diventando sempre più importante, sta diventando quell'istituzione a cui tutti i Paesi Ue guardano come una istituzione capace di dar loro stabilità e sicurezza", ha detto ier ...Al momento comunque, almeno per quanto riguarda l'Italia, la situazione energetica appare sotto controllo, con gli stoccaggi per l'inverno che "stanno andando molto bene" e "la dipendenza da Mosca sce ...