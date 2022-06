Carburanti - Il governo proroga il taglio delle accise (Di venerdì 24 giugno 2022) Con un decreto congiunto dei ministri dell'Economia e delle finanze, Daniele Franco, e della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, il governo ha prorogato fino al prossimo 2 agosto il taglio delle accise sui Carburanti entrato in vigore a fine marzo. Viene così nuovamente rimandata la scadenza dello sconto di 30 centesimi al litro, attualmente in vigore per benzina, diesel, Gpl e metano per autotrazione, che era già stata rinviata prima al 2 maggio e, successivamente, all'8 luglio. Il provvedimento serve per contrastare il caro Carburanti che, solo due giorni fa, ha visto un nuovo incremento dei prezzi alla pompa. Leggi su quattroruote (Di venerdì 24 giugno 2022) Con un decreto congiunto dei ministri dell'Economia efinanze, Daniele Franco, e della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ilhato fino al prossimo 2 agosto ilsuientrato in vigore a fine marzo. Viene così nuovamente rimandata la scadenza dello sconto di 30 centesimi al litro, attualmente in vigore per benzina, diesel, Gpl e metano per autotrazione, che era già stata rinviata prima al 2 maggio e, successivamente, all'8 luglio. Il provvedimento serve per contrastare il caroche, solo due giorni fa, ha visto un nuovo incremento dei prezzi alla pompa.

