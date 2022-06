Calendario Napoli Serie A 2022-23: tutte le partite andata e ritorno (Di venerdì 24 giugno 2022) Calendario Serie A 2022-23 il Napoli fa il suo esordio alla prima partita fuori casa contro il Verona, mentre la prima allo Stadio Maradona ci sarà alla seconda contro il Monza di Berlusconi. La prima partita della nuova stagione di Serie A 2022-23 ci sarà il 14 agosto, Calendario molto anticipato rispetto al solito a causa dei Mondiali in Qatar del 2022, mentre il termine è previsto per il 4 giugno, in mezzo 4 turni infrasettimanali e la pausa Mondiale dal 10 novembre al 3 gennaio. La novità principale del prossimo campionato sarà il ritorno dello spareggio in caso di arrivo a pari punti per assegnare lo scudetto e per decidere le retrocessioni: rimarrà invece in vigore la regola dei confronti diretti per quel che concerne i ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 giugno 2022)-23 ilfa il suo esordio alla prima partita fuori casa contro il Verona, mentre la prima allo Stadio Maradona ci sarà alla seconda contro il Monza di Berlusconi. La prima partita della nuova stagione di-23 ci sarà il 14 agosto,molto anticipato rispetto al solito a causa dei Mondiali in Qatar del, mentre il termine è previsto per il 4 giugno, in mezzo 4 turni infrasettimanali e la pausa Mondiale dal 10 novembre al 3 gennaio. La novità principale del prossimo campionato sarà ildello spareggio in caso di arrivo a pari punti per assegnare lo scudetto e per decidere le retrocessioni: rimarrà invece in vigore la regola dei confronti diretti per quel che concerne i ...

