Calciomercato Juventus: niente da fare per Di Maria, Kean in uscita (Di venerdì 24 giugno 2022) Prosegue non senza colpi di scena il Calciomercato della Juventus. I bianconeri infatti per diverse settimane hanno seguito molto da vicino Angel Di Maria, ma a quanto sembra ormai tale pista è tramontata. Intanto si lavora anche alle uscite e, altrettanto a sorpresa, potrebbe essere Moise Kean a lasciare nuovamente la Vecchia Signora. Ecco dunque le ultime sul mercato bianconero. Calciomercato Juventus, tramontato Di Maria Angel Di Maria, calciatore del PSG (Credits: PSG Facebook)Un fulmine a ciel sereno la notizia trapelata in queste ultime ore. Come riportato infatti dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe lasciato perdere la pista Di Maria. Il motivo è da ricondurre alle eccessive richieste di tempo ...

