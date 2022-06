Calcio: De Siervo 'Prodotto serie A sta crescendo' (Di venerdì 24 giugno 2022) "Lo stato di salute del Calcio è migliore di quello che viene raccontato" MILANO - "È una bella novità, abbiamo deciso di cambiare il nostro partner tecnico. Passiamo dalla Nike, che ringraziamo per ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) "Lo stato di salute delè migliore di quello che viene raccontato" MILANO - "È una bella novità, abbiamo deciso di cambiare il nostro partner tecnico. Passiamo dalla Nike, che ringraziamo per ...

Pubblicità

infoitsport : Pallone Serie A 2022/2023, De Siervo: «Incontrerà gusto dei giovani» - Calcio News 24 - sportface2016 : #DeSiervo contro la #Roma: 'Dannose trattative in privato sui diritti tv' - cbc556bddb364a1 : @MicheleSpiezia1 @Dondolino72 @FIGC @SerieA @OfficialASRoma Si ma Brin dava molti ma molti più soldi per i diritti… - TV7Benevento : Calcio: De Siervo alla Roma, 'in base a quale titolo e mandato ha negoziato licenza Area Mena?' -… - TuttoASRoma : BERARDI Attaccato da De Siervo sui diritti TV -