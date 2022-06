Alex Belli e Delia Duran provano a fare un figlio | “Costretti a far l’amore solo ogni tre giorni”

(Di venerdì 24 giugno 2022) “Il dottore dice che bisogna pazientare tra un rapporto e l’altro, per aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire così il concepimento”, raccontaa Nuovo. Limitare i rapporti per loro non è semplice: “Io esiamo passionali, soffriamo molto questo limite”. La chimica traè ancora esplosiva e i due si lasciano travolgere dalla passionevolta che ne hanno l’occasione. Non ne hanno mai fatto un mistero. Ora, però, la coppia avrebbe deciso di rallentare perché avrebbero in serbo il progetto di allargare la famiglia. Allo scopo di favorire il concepimento, i medici avrebbero raccomandato alla modella venezuelana di pazientare un pochino e di diminuire la frequenza dei loro ...

Tra Alex Belli e Delia Duran c'è ancora chimica. Un'alchimia fatta di passione, che i due ex gieffini non hanno mai nascosto. Ma ora la coppia avrebbe deciso di rallentare perché avrebbero deciso di ...