VALORANT, oltre 150 proposte giunte a Riot per entrare nella League del prossimo anno (Di giovedì 23 giugno 2022) Stando a quanto riportato da una fonte molto informata, sarebbero oltre 150 le organizzazioni che avrebbero presentato proposte a Riot Games per avere la possibilità di avviare una partnership con la società per la VALORANT League del prossimo anno. In tutto sono oltre 200 le organizzazioni hanno espresso un interesse preliminare, ma alcune non hanno fornito ulteriori informazioni a sostegno della loro domanda. Delle oltre 150 organizzazione di esports rimaste, solo un piccolo numero di squadre potrà assicurarsi una partnership con Riot. Secondo la fonte, ci sono state più domande per la VALORANT League nordamericana del prossimo ...

