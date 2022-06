Vaccino, il mistero sui dati pubblicati dall’Iss (Di giovedì 23 giugno 2022) L’hanno messa tra le “fake news” che circolano sul Covid, ma forse avrebbero fatto meglio a pubblicarla nella sezione dei “pastrocchi” e degli errori di comunicazione su questa pandemia. Ce ne sono stati tanti, in fondo. E questo è solo l’ultimo di un lungo elenco. Nei giorni scorsi è circolata l’informazione secondo cui in base ai dati dell’Iss “per alcune fasce di età l’efficacia del Vaccino è ‘negativa’, con un rischio maggiore di infezione per i vaccinati”. Qualcuno è andato a vedere i dati pubblicati dall’Istituto sulla dose “booster” e qualcosa suonava strano, in particolare riguardo a chi ha ricevuto una dose da meno di 4 mesi. Come ammette lo stesso Iss, infatti, nelle tabelle sono presenti “alcuni dati apparentemente incongruenti“, come ad esempio il fatto che “nei vaccinati con ciclo completo ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 23 giugno 2022) L’hanno messa tra le “fake news” che circolano sul Covid, ma forse avrebbero fatto meglio a pubblicarla nella sezione dei “pastrocchi” e degli errori di comunicazione su questa pandemia. Ce ne sono stati tanti, in fondo. E questo è solo l’ultimo di un lungo elenco. Nei giorni scorsi è circolata l’informazione secondo cui in base aidell’Iss “per alcune fasce di età l’efficacia delè ‘negativa’, con un rischio maggiore di infezione per i vaccinati”. Qualcuno è andato a vedere idall’Istituto sulla dose “booster” e qualcosa suonava strano, in particolare riguardo a chi ha ricevuto una dose da meno di 4 mesi. Come ammette lo stesso Iss, infatti, nelle tabelle sono presenti “alcuniapparentemente incongruenti“, come ad esempio il fatto che “nei vaccinati con ciclo completo ...

Pubblicità

talismanogiada : #LockdownSubito Mistero, in Ucraina nessuno va in ospedale per Covid, in Italia i reparti sono di nuovo pieni, una… - Prima_Vera56 : @ArrisoPabulo @SignoriniSandro @LaVeritaWeb Non mi brucia proprio niente ,tesoro. Ti ripeto,vivo splendidamente e l… - Carla44613652 : Fanno tamponi solo i sintomatici. Il mistero non è un mistero. Ma bisogna mantenere alta l'attenzione e possibilm… - StefanoDamico5 : @intuslegens Confermo. Guarito dal covid un paio di settimane fa, credo con variante ultimo modello, in pratica un… - MadonnaRossella : nessun mistero qui, si tratta di vaccino covid, come previsto da molti...ed ora le conseguenze stanno arrivando com… -