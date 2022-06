Uomini e donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi presto genitori: l’annuncio social (Di giovedì 23 giugno 2022) Chi segue il dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi conosce bene la coppia: i due sono innamorati dal 2019 e ora coroneranno il loro amore con l'arrivo di un bambino. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 23 giugno 2022) Chi segue il dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi conosce bene la coppia: i due sono innamorati dal 2019 e ora coroneranno il loro amore con l'arrivo di un bambino. L'articolo proviene da DireDonna.

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #24giugno ieri sono stato ospite di @common___home alla @UniLUISS mi sono sentito un astronauta in mezzo a tante do… - Piu_Europa : La sentenza della Corte Suprema che dopo 50 anni cancella il diritto di aborto negli USA è un richiamo forte anche… - DPCgov : Competenza, disponibilità, umanità…e l’inconfondibile basco. Grazie alle donne e agli uomini del @CIS0M che oggi co… - DaniBartox : RT @OizaQueensday: Comunque tutti quegli quegli uomini che dicono alle donne di pensarci due volte, di usare contraccettivi - come se funzi… - rev24_ : RT @ciorancore: Infatti non è una guerra di uomini contro le donne ma una guerra del patriarcato capitalista contro tutte le soggettività d… -