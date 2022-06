(Di giovedì 23 giugno 2022) Onoriamolo in questocon la preghiera quotidiana, accompagnati dalla figura di questa Beata che tanto fu cara al suo, che ci insegna cosa è il suo amore e come ricambiarlo. Dalla piaga infertagli con la lancia,ci ha “aperto” le porte del Paradiso, che risiede proprio nel suo Sacratissimo, luogo di L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

zianourry_updat : ??|| ???????? ???????? DAL 1.07.22 FINO AL 31.07.22 SARÀ IL MESE DEDICATO AI ONE DIRECTION. FAREMO DELLE ATTIVITÀ/GIOCHI SU… - StreetNews24 : Inizia oggi, giovedì 23 giugno, AHYMÉ, il festival interculturale dedicato alla musica internazionale, ideato dall’… - evanrp1971 : RT @Pontifex_it: In questo mese dedicato alla Vergine Maria, impariamo da Lei che la #preghiera è la migliore arma della vita cristiana: se… - GesAU_it : Video: Il potere della preghiera Mese di Giugno - Dedicato al Sacro Cuore di Gesù 23 Giugno 2011 - Persone co… - TechBizIT : RT @Alemariani1985: #Telegram presenta la sua versione #premium a 5,99 euro/mese, senza pubblicità, più veloce nei trasferimenti, badge ded… -

La Luce di Maria

Da quando è uscito, poco più di unfa, questo giallo milanese il cui intreccio ha preso vita ... Anche perché per molto tempo mi sono seriamenteal rugby. Ho giocato per vent'anni da ...La Fondazione ASM rinnova il sostegno per questa edizione caratterizzata dall'impegno al coinvolgimento dei ragazzi, per i quali è stato pensato un evento ad hocalle scuole neldi ... Un mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù con le rivelazioni di una mistica – 23 giugno Lunedì 27 giugno c'è “Una carezza che nutre”, con l'ostetrica Nicole Bullano, nei giardini Carolina Invernizio ...Dal Nepal a Israele, dagli Stati Uniti all'Austria: le parate che si stanno svolgendo in queste settimane. Giugno, infatti, è il mese del Pride e dell'orgoglio LGBTQIA+ ...