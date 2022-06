Tribunale di Catania, ritrovate decine di bottiglie dal liquido giallastro | È proprio ciò che immaginate (Di giovedì 23 giugno 2022) Un fatto davvero increscioso è stato scoperto all’interno del Palazzo di Giustizia di piazza Verga, a Catania. A commetterlo è stato qualcuno che non vi aspettereste. La situazione è saltata fuori nelle ultime ore e vede come protagonista il Palazzo di Giustizia di piazza Verga, nella città siciliana di Catania e, potrebbe sembrare strano e al tempo stesso non poi così strano, un giudice. Le indagini hanno anche scoperto l’identità del giudice che si è ritrovato a commettere un atto abbastanza compromettente. Specialmente se svolto sul proprio posto di lavoro. Ma vi starete chiedendo cosa sia successo nel dettaglio? A riportare la notizia è stato il quotidiano regionale ‘La Sicilia’. All’interno di un armadio del Palazzo di Giustizia sono state ritrovate decine e ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 23 giugno 2022) Un fatto davvero increscioso è stato scoperto all’interno del Palazzo di Giustizia di piazza Verga, a. A commetterlo è stato qualcuno che non vi aspettereste. La situazione è saltata fuori nelle ultime ore e vede come protagonista il Palazzo di Giustizia di piazza Verga, nella città siciliana die, potrebbe sembrare strano e al tempo stesso non poi così strano, un giudice. Le indagini hanno anche scoperto l’identità del giudice che si è ritrovato a commettere un atto abbastanza compromettente. Specialmente se svolto sulposto di lavoro. Ma vi starete chiedendo cosa sia successo nel dettaglio? A riportare la notizia è stato il quotidiano regionale ‘La Sicilia’. All’interno di un armadio del Palazzo di Giustizia sono statee ...

