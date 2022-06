Tinder | tante novità in arrivo C’è la modalità Festival

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 23 giugno 2022) Molteper il mese di giugno, nota app di dating famosa in tutto il mondo si rinnova. L’azienda ha anche lanciato una partnership con Live Nation, leader mondiale nell’intrattenimento dal vivo. Con gli organizzatori di eventi dal vivo AEG Presents e Superstruct Entertainment è stata introdotta laTM. Un’altra funzionalità per aiutare i membri dia fare nuove conoscenze mentre ci si prepara alla prima vera grande stagione deidopo anni. Launisce il momento di conoscenza online con l’incontro di persona, consentendo ai membri didi trovare compagni di avventura per iprima dell’evento. Con quasi 1 single su 3 (31%) che quest’anno ha in ...