Sirene turche per Petagna | il Napoli fissa il prezzo | sullo sfondo anche Monza | Samp…

Il quotidiano turco Fotomac svela che il Besiktas è interessato ad Andrea Petagna. L'allenatore della compagine bianconera Valerian Ismael apprezza molto l'attaccante di proprietà del Napoli e lo avrebbe richiesto in maniera sostenuta alla sua proprietà. Per Ismael, infatti, Andrea Petagna sarebbe perfetto per il suo 3-4-3 e quindi spera di averlo a disposizione per la prossima stagione. Il Besiktas è una delle compagini che più di tutte si sta muovendo nel calciomercato turco, tanto da aver già acquistato Romain Saiss dal Wolverhampton e Gedson Fernandes dal Benfica. Ora l'obiettivo è l'attaccante e Petagna è la prima scelta. L'ex centravanti della Spal è reduce da una stagione in chiaroscuro, con 4 goal e 5 assist in 32 presenze, ma non ha mai giocato con continuità. Su di lui sono sempre vive le avances di ...

