Sicilia | Musumeci ufficializza il passo “di lato” alle regionali | “Sono un presidente scomodo | ma non mi dimetto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 giugno 2022) “unin una terra che finge di voler cambiare”. In conferenza stampa a Palermo ildella Regionena, Nello, rende note le sue decisioni in vista delle prossime elezioniche si svolgeranno a novembre. Lunedì 20 giugno, dopo l’ennesima polemica all’interno della coalizione di centrodestra sollevata da un’intervista deldell’Ars Gianfranco Miccichè – che aveva ribadito la sua contrarietà a una ricandidatura di– il Governatore aveva detto di essere pronto “a togliere il disturbo“. Decisione confermata in conferenza stampa sottolineando però di non avere alcuna intensione di dimettersi. “Ho detto alla mia leader Giorgia Meloni, che ...