Sara Silvestrini era una dipendente di un supermercato Lidl di Massa Lombarda Ma che fosse omosessuale non andava proprio giù ad alcuni suoi superiori

Sara Silvestrini era una dipendente di un supermercato Lidl di Massa Lombarda, faceva la magazziniera. Ma che fosse omosessuale non andava proprio giù ad alcuni suoi superiori, che per lungo tempo le hanno fatto subire ogni genere di maltrattamento, per poi licenziarla nel 2015.

