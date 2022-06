Sala | ' Mi interessa il futuro del Paese | resto sindaco di Milano'

(Di giovedì 23 giugno 2022) "Sono ildie sicuramente continuerò a svolgere questo ruolo". Lo ha scritto ildi, Giuseppe, sulle sue pagine social. "La politica ora è la mia vita, non è sempre ...

"Da tempo mi dedico alla questione ambientale - ha ricordatonel suo post - . In questi ultimi anni mi sono confrontato con Ed Markey, il padre del Green New Deal, e con Al Gore. Ho imparato dai ......noi ma arriveranno altre persone perche' questo e' un progetto per costruire il Paese che... Spadafora coordinatore, Di Nicola e Di Stasio capigruppo Ipf - E' durata circa due ore nella..."Sono il sindaco di Milano e sicuramente continuerò a svolgere questo ruolo". Lo ha scritto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulle sue pagine social. (ANSA) ...Le parole del primo cittadino sul suo profilo social dopo le indiscrezioni su un suo possibile ruolo da leader di un nuovo centro riformista ...