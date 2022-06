Rifiuti | imprenditore denunciato | azienda sequestrata

(Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Controlli ambientali nella provincia a nord di Napoli da parte dei Carabinieri, che hanno intensificato l’impegno sul territorio dopo i gravi incendi di Caivano e Acerra. I militari della compagnia di Casoria, insieme a quelli della stazione carabinieri forestali di Marigliano hannoil titolare di un’impresa di autodemolizione di veicoli e rivendita di ricambi usati. Dall’ispezione è emerso che ierano stati stoccati oltre i limiti autorizzati e che l’impianto di scarico delle acque reflue era gestito in maniera irregolare. Nell’area, rinvenuta la motrice di un autocarro oggetto di furto. L’intera struttura è stata. Lungo le strade che costeggiano altre attività industriali di Afragola e Casoria sono stati organizzati posti di controllo statici e dinamici così da ...

