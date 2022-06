Previsioni meteo: Caronte infiamma l'Italia e la prossima settimana 40 gradi all'ombra ovunque (Di giovedì 23 giugno 2022) A fine giugno la temperatura massima è solitamente intorno ai 26 gradi al Nord, 27 al centro e uno in più al Sud. Con l'attuale ondata di caldo africano siamo invece tra i 13 e i 15 gradi oltre la media. Un fine mese nel segno dell'afa. E della siccità Leggi su repubblica (Di giovedì 23 giugno 2022) A fine giugno la temperatura massima è solitamente intorno ai 26al Nord, 27 al centro e uno in più al Sud. Con l'attuale ondata di caldo africano siamo invece tra i 13 e i 15oltre la media. Un fine mese nel segno dell'afa. E della siccità

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Buongiorno da #ANSA | Le previsioni del tempo per oggi - Agenzia_Ansa : L’ondata di caldo africano di Caronte è appena cominciata con i primi 44°C in Sardegna e le temperature sono previs… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: L’ondata di caldo africano di Caronte è appena cominciata con i primi 44°C in Sardegna e le temperature sono previste in… - patriziarutigl1 : RT @Agenzia_Ansa: L’ondata di caldo africano di Caronte è appena cominciata con i primi 44°C in Sardegna e le temperature sono previste in… - MonchiSon1975 : RT @Agenzia_Ansa: L’ondata di caldo africano di Caronte è appena cominciata con i primi 44°C in Sardegna e le temperature sono previste in… -