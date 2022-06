Pizza | la Campania ha ceduto la leadership alla Lombardia La Cna | Il crollo al Sud colpa della burocrazia

(Di giovedì 23 giugno 2022) Presentato alVillage di Napoli, in corso sul lungomare Caracciolo sino al 26 giugno, lo studio di mercatoCna, la Confederazione nazionale dell’artigianatopiccola e media impresa, che ha evidenziato l’andamento delle attività legate al mondoin Italia. I dati presentati dal responsabile del settore agroalimentare del Cna, Gabriele Rotini, indicano che lanon è più la regione capitalee che lo scettro passa.“Village si conferma, oltre che grande festa dedicata, oltre che grande strumento per la promozione del Made in Italy – ha sottolineato Claudio Sebillo Ceo di Oramata Grandi Eventi ...

Pubblicità

annatrieste : Comunque. Tra il governatore della Campania che ci chiama cafoni se ci mangiamo la pizza per strada, il patron del… - Agenzia_Ansa : 'Pizza da ricchi', Napoli boccia Briatore. 'Per una margherita di qualità bastano pochi euro', spiega Sergio Miccú,… - susydigennaro : RT @napolimagazine: PIZZA VILLAGE - Studio CNA: ristorazione pizza, la Campania cede lo scettro alla Lombardia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PIZZA VILLAGE - Studio CNA: ristorazione pizza, la Campania cede lo scettro alla Lombardia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PIZZA VILLAGE - Studio CNA: ristorazione pizza, la Campania cede lo scettro alla Lombardia -

Un dato superiore anche a quello della, dove le attività sono invece 3.503. Nella classifica segue la Toscana con 3.497 locali specializzati nella preparazione e nella vendita della. ...Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale della, è scatenato dopo le parole di Flavio Briatore sul fatto che laa 4 o 5 euro debba per forza avere prodotti scadenti: "Dici capisce poco. E non la fa, perché non fa niente. Il ...Presentato al Pizza Village di Napoli, in corso sul lungomare Caracciolo sino al 26 giugno, lo studio di mercato della Cna, la Confederazione nazionale dell’artigianato della piccola e media impresa, ...Da nord a sud, la pizza è sempre più il piatto nazionale per eccellenza. In Trentino, Emilia e Lombardia record pizzerie aperte. In Basilicata boom sul servizio d'asporto ...