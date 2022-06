Petagna | il Besiktas vuole puntare su di lui

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 23 giugno 2022) Secondo l’allenatore dei turchi,sarebbe il profilo ideale per la propria formazione. Ilpotrebbe presto presentare un’offerta Non solo Italia per. L’attaccante ex Atalanta sembra aver attirato le attenzioni di alcune squadre estere, con un club turco pronto a fare sul serio per il giocatore italiano. La squadra in questione sarebbe il L'articolo