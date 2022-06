Omicron 5, sintomi e contagi in Italia: booster da agosto (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Nuovo rialzo dei contagi da covid in Italia negli ultimi 7 giorni e occhi puntati su Omicron 5, la sottovariante del coronavirus molto contagiosa, ma dai sintomi meno gravi rispetto alla Delta. Pronto intanto da agosto il richiamo di vaccino Moderna aggiornato anche per la variante 4. sintomi, COSA DICONO GLI ESPERTI – Omicron 5, ancora “più contagiosa” della Omicron 2 oggi dominante nel mondo, “ma associata a una sintomatologia poco grave”, potrebbe rappresentare il ‘canto del cigno’ della pandemia di Covid-19 secondo Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano. Le caratteristiche della ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Nuovo rialzo deida covid innegli ultimi 7 giorni e occhi puntati su5, la sottovariante del coronavirus moltoosa, ma daimeno gravi rispetto alla Delta. Pronto intanto dail richiamo di vaccino Moderna aggiornato anche per la variante 4., COSA DICONO GLI ESPERTI –5, ancora “piùosa” della2 oggi dominante nel mondo, “ma associata a una sintomatologia poco grave”, potrebbe rappresentare il ‘canto del cigno’ della pandemia di Covid-19 secondo Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano. Le caratteristiche della ...

