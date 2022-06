Nuoto | Mondiali | Quadarella in finale negli 800 stile libero

(Di giovedì 23 giugno 2022) Budapest, 23 giu. - (Adnkronos) - Simonacentra ladegli 800ai campionati del mondo di Budapest. La 23enne romana, reduce dal deludente quinto posto nei 1500, realizza il settimo tempo in 8'27"96. La più veloce è la campionessa in carica la statunitense Katie Ledecky in 8'17"51.

Pubblicità

LaStampa : Panico ai Mondiali di nuoto, una sincronetta crolla in acqua - Eurosport_IT : 22 anni e due medaglie mondiali in bacheca ????? Devastante Nicolò Martinenghi ?????? #FINABudapest2022 | #Nuoto |… - Eurosport_IT : La Divina Federica Pellegrini elogia gli azzurri ai Mondiali di Budapest e su Ceccon: 'Ha fatto qualcosa di incredi… - willycuba65 : RT @Corriere: Alla Szechy pool di Budapest, mentre si svolgevano le prove del singolo libero di nuoto sincronizzato, la 25enne statunitense… - FabioRocchi8 : -

Momenti di paura aidiche si stanno svolgendo a Budapest. Nel corso della finale delsincronizzato la statunitense Anita Alvarez è stata colpita da malore ed è affondata nella vasca. Tempestivo l'...Questi i risultati salienti in chiave azzurra delle batterie della mattina, a Budapest, deidi. Smaltita la delusione dei 1500 stile libero chiusi al quinto posto come a Tokyo, Simona ...Avanzano in semifinale Codia e Burdisso nei 100 farfalla, Zazzeri ok e Dotto ko nei 50 sl.BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) - Avanza la Quadarella, ...Budapest, 23 giu. - (Adnkronos) - La staffetta 4x200 stile libero è eliminata in batteria ai campionati del mondo di Budapest. Gli azzurri Stefano ...