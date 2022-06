Pubblicità

Everyeye Tech

... considerando il fatto che c'è stato il primo calo di abbonamenti diin 10 anni . Il primo "round" di tagli al personale aveva già generato discussioni online, ma ora che è arrivato il ...Numeri a confronto: il 2021 e il 2022 diLa crisi diin questo 2022 è nel numero degli abbonati a registro rispetto agli anni passati. Nel primo trimestre di quest'anno, la società ha ... Netflix licenzia altri 300 dipendenti dopo i risultati non entusiasmanti È passato poco tempo dalle conferme relative all'arrivo della pubblicità su Netflix, ma è già tornato il momento di approfondire quanto sta avvenendo all'interno dell'azienda di Reed Hastings.Londra, un giovane nero è imputato per omicidio e siamo alle ultime battute del processo. Lui è, tecnicamente, un bravo tipo che lavora in un concessionario di auto. Ma un giorno trovano ucciso un gio ...