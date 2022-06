Napoli, ragazza rifiuta stipendio di 70 euro a settimana. Monta la polemica su Tik Tok (Di giovedì 23 giugno 2022) Se 70 euro alla settimana li volessero dare ai tuoi figli, tu cosa diresti? No, è ovvio. E allora perché «fai "bordello" (ti lamenti, ndr)? Non ti lamentare se i ragazzi oggi non vogliono lavorare,... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 23 giugno 2022) Se 70allali volessero dare ai tuoi figli, tu cosa diresti? No, è ovvio. E allora perché «fai "bordello" (ti lamenti, ndr)? Non ti lamentare se i ragazzi oggi non vogliono lavorare,...

Pubblicità

BrunoMaggi : RT @fanpage: Francesca non ci sta e risponde a tono - Monica70884032 : RT @confundustria: #Napoli ragazza di 22 anni rifiuta 280 euro al mese per 10 ore al giorno e denuncia: «Mi hanno risposto che i giovani no… - vam237 : RT @confundustria: #Napoli ragazza di 22 anni rifiuta 280 euro al mese per 10 ore al giorno e denuncia: «Mi hanno risposto che i giovani no… - ChilErminia : RT @RaiNews: Ragazza di Napoli aveva denunciato sui social una offerta di lavoro sottopagato. Oggi un nuovo video: mi stupisco di tutto que… - bragiu : -