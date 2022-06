Monica Lewinsky e il fascino ‘sbagliato’ del Presidente Bill Clinton (Di giovedì 23 giugno 2022) Sono passati 24 anni dall’inchiesta sulle lettere d’amore tra una stagista di ventitré anni che si chiama Monica Lewinsky e il Presidente degli Stati Uniti allora in carica Bill Clinton. Uno scandalo di proporzioni enormi che ancora l’accompagna. Anche a causa di una serie Tv che racconta l’impeachment e quella relazione che ne fu la causa. L’ex stagista ha sfruttato la pessima fama derivante da quella relazione, di cui è divenuto pubblico tutto, forse troppo, con l’ex Presidente Clinton diventando coproduttrice della terza stagione della serie American Crime Story: Impeachment. La fiction mandata in onda dalla Fox finalmente racconta anche un po’ la sua versione dei fatti. Monica Lewinsky, una ragazza poco più che ventenne si vede ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 23 giugno 2022) Sono passati 24 anni dall’inchiesta sulle lettere d’amore tra una stagista di ventitré anni che si chiamae ildegli Stati Uniti allora in carica. Uno scandalo di proporzioni enormi che ancora l’accompagna. Anche a causa di una serie Tv che racconta l’impeachment e quella relazione che ne fu la causa. L’ex stagista ha sfruttato la pessima fama derivante da quella relazione, di cui è divenuto pubblico tutto, forse troppo, con l’exdiventando coproduttrice della terza stagione della serie American Crime Story: Impeachment. La fiction mandata in onda dalla Fox finalmente racconta anche un po’ la sua versione dei fatti., una ragazza poco più che ventenne si vede ...

