LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Margherita Panziera e Lorenzo Zazzeri in finale! Francesca Fangio settima nei 200 rana (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEI Mondiali DI Nuoto 19.54: Prova in linea con le aspettative della vigilia per Francesca Fangio nella finale dei 200 rana. L’azzurra si è confermata sui tempi fatti segnare ieri nei primi due turni, lontani dai suoi migliori ed ha chiuso settima. Un risultato comunque di altissimo spessore. 19.52: Prove sufficienti per Federico Burdisso e anche per Piero Codia che avrebbero dovuto fare un miracolo per entrare in finale nei 100 farfalla, stessa cosa per Silvia Di Pietro ed Elena Di Liddo, fuori dalla finale nei 50 farfalla, dove si entrava con ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLA) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEIDI19.54: Prova in linea con le aspettative della vigilia pernella finale dei 200. L’azzurra si è confermata sui tempi fatti segnare ieri nei primi due turni, lontani dai suoi migliori ed ha chiuso. Un risultato comunque di altissimo spessore. 19.52: Prove sufficienti per Federico Burdisso e anche per Piero Codia che avrebbero dovuto fare un miracolo per entrare in finale nei 100 farfalla, stessa cosa per Silvia Di Pietro ed Elena Di Liddo, fuori dalla finale nei 50 farfalla, dove si entrava con ...

